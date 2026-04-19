Droga estava armazenada em 463 embalagens prestas de plástico - Divulgação/Operação Foco Divisas

Droga estava armazenada em 463 embalagens prestas de plásticoDivulgação/Operação Foco Divisas

Publicado 19/04/2026 09:08

Rio – Um homem foi preso em flagrante, neste sábado (18), na Via Dutra, altura do município de Itatiaia, na Região do Médio Paraíba Fluminense, por tráfico de drogas. Ele transportava 463 embalagens contendo maconha.

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De acordo com a Operação Foco Divisas, do Governo do Estado, agentes da Barreira Fiscal Nhangapi desconfiaram de André Melo Bezerra, de 47 anos, quando ele passou com seu veículo, uma caminhonete Ford Courier, por fora do posto fiscal. Após ordem de parada e questionamento quanto à carga transportada, o homem afirmou que o bagageiro estava vazio.

Durante inspeção, no entanto, a equipe localizou as quase 500 embalagens pretas de material plástico. Novamente questionado sobre o conteúdo transportado, André disse "pelo cheiro, você já sabe", antes de admitir que se tratava de maconha.

Além da droga, os agentes ainda apreenderam dois telefones celulares e R$ 157 em espécie. André e todo o material recolhido foram encaminhados à 99ª DP (Itatiaia).