Material apreendido pelos policiaisReprodução/X
Homem com fuzil e drogas morre em confronto com policiais em São Cristóvão
Material foi apreendido
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