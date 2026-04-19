Material apreendido pelos policiais - Reprodução/X

Material apreendido pelos policiaisReprodução/X

Publicado 19/04/2026 07:44

Rio – Um homem morreu durante confronto com policiais militares na madrugada deste domingo (19), em São Cristóvão, na Zona Norte. Os agentes realizavam patrulhamento pela região quando se depararam com dois suspeitos numa motocicleta, sendo que um deles portava um fuzil, na Rua Curuzu.

De acordo com a Polícia Militar, a notar a presença policial, a dupla efetuou disparos contra a equipe, que reagiu, dando início ao tiroteio. Após o fim dos disparos, os policiais levaram o homem baleado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas ele não resistiu aos ferimentos. O outro conseguiu fugir.

Além do fuzil, ele ainda portava uma pistola, munições, um carregador e material entorpecente. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC, onde os agentes registraram a ocorrência.