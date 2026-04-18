Agentes da 39ª DP (Pavuna) foram os responsáveis por localizar o criminoso - Reprodução/internet

Agentes da 39ª DP (Pavuna) foram os responsáveis por localizar o criminosoReprodução/internet

Publicado 18/04/2026 13:05

Rio – Policiais da 39ª DP (Pavuna) prenderam um professor de uma escola particular de Costa Barros, na Zona Norte, por violência sexual contra três alunas de 8 anos de idade. Ele foi localizado em casa, em Campo Grande, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (17).

De acordo com a Polícia Civil, a tia de uma das vítimas esteve na delegacia relatando que o abuso ocorreu durante uma aula de robótica. O professor propôs uma atividade e, enquanto as meninas a realizavam, tocou as partes íntimas delas, se valendo da sua posição durante a classe.

Os agentes localizaram o criminoso após realizarem buscas em diferentes endereços ligados a ele. Autuado em flagrante por estupro de vulnerável, o professor foi encaminhado a uma unidade prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.