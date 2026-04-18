Integrante do Pique Novo estava afastado dos palcos - Reprodução / Instagram

Integrante do Pique Novo estava afastado dos palcosReprodução / Instagram

Publicado 18/04/2026 12:44

Rio - Robson Silva de Oliveira, conhecido como Binho Percussão e integrante do Pique Novo, morreu na sexta-feira (17), aos 55 anos. A informação foi confirmada por meio das redes sociais oficiais do grupo, que publicou uma nota de pesar e manifestou solidariedade a familiares, amigos e fãs. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.



O músico estava afastado dos palcos desde 2025, após enfrentar problemas de saúde. Na ocasião, sofreu uma lesão na coluna que o deixou em uma cadeira de rodas e interrompeu sua rotina de shows.



No Pique Novo, Binho teve papel relevante na construção da identidade musical da banda, com atuação na percussão e presença constante nas apresentações. Ao longo da carreira, participou da consolidação do grupo no cenário do pagode.



Além do trabalho na música, ele também teve passagem pela escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, onde atuou como mestre de bateria e manteve ligação com o samba carioca.



O velório e o sepultamento acontecem no domingo (19), no Cemitério São Francisco Xavier. O velório está marcado para 10h30, na Sala E, e o sepultamento ocorre às 13h.



Famosos lamentaram

A publicação feita pelo Pique Novo reuniu diversas manifestações de pesar de amigos, colegas de profissão e fãs. “Vai com Deus meu irmãozão eu te amarei eternamente”, escreveu Liomar. “Muito triste. Vamos sempre lembrar desse sorrisão ae no rosto que Deus possa recebê-lo… Sentimentos família”, publicou Vinícius Augusto. Já o cantor Waguinho escreveu: “Que Deus conforte todos os familiares e amigos”.