Policiais militares apreenderam fuzil falso, rádio comunicador e material tático na ação - Reprodução / Redes Sociais

Policiais militares apreenderam fuzil falso, rádio comunicador e material tático na açãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/04/2026 12:49

Rio - Dois suspeitos foram baleados em um confronto com policiais militares, na manhã deste sábado (18), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Na mesma ação, outros dois homens acabaram presos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) encontraram um veículo com ocupantes armados transitando pela região, que é controlada pelo Comando Vermelho (CV). A equipe realizou um cerco ao carro e houve troca de tiros com o grupo.

No fim do conflito, os PMs localizaram dois suspeitos baleados. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Alberto Torres, ainda em São Gonçalo, onde ficaram sob custódia. Não há informações sobre seus quadros de saúde.

Os policiais prenderam outros dois homens e apreenderam um fuzil falso, um rádio transmissor e materiais táticos, como uma capa de colete à prova de balas e um coturno.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).