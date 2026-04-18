Motoristas se protegeram atrás de carros durante perseguição no Túnel Rebouças - Reprodução / Redes Sociais

Motoristas se protegeram atrás de carros durante perseguição no Túnel RebouçasReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/04/2026 18:06

Rio - Uma perseguição acabou com um suspeito preso, na noite desta sexta-feira (17), no Túnel Rebouças, que liga o bairro Rio Comprido, na região central, até a Lagoa, na Zona Sul. Segundo vídeos que circulam nas redes sociais, houve um intenso tiroteio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados via rádio para uma perseguição no sentido Centro do túnel. A equipe realizou um cerco e prendeu um homem, que estava armado com uma pistola. Além disso, os policiais recuperaram um veículo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram motoristas se protegendo atrás dos automóveis enquanto a abordagem acontecia. Em uma gravação, uma testemunha flagrou barulhos de disparos vindos de dentro do túnel.

A PM informou que o carro dos criminosos colidiu com outro veículo. Um segundo suspeito conseguiu fugir.

Na ação, agentes apreenderam um carregador de pistola, munições, um aparelho celular, um relógio, um cordão e uma carteira. A ocorrência foi registrada na 6ª DP (Cidade Nova).