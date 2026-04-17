Tadeu Schmidt falou sobre o falecimento do irmão, Oscar - Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt falou sobre o falecimento do irmão, Oscar Reprodução/Instagram

Publicado 17/04/2026 18:38

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"Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz", escreveu ele.

Horas depois, ele compartilhou vídeo comentando as mensagens de apoio que recebeu nas redes sociais. "Gente, eu queria agradecer a quantidade de carinho que vocês mandaram para a nossa família por causa da morte do Oscar. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer também a preocupação de tanta gente que pensou: 'como que o Tadeu vai trabalhar desse jeito e apresentar o programa?'", disse.

Tadeu falou sobre a maneira que o irmão lidava com os problemas. "Oscar tinha muito forte uma coisa, a gente brincava que era o 'jeito Schmidt' de encarar as coisas. Oscar foi treinar no dia do nascimento do primeiro filho dele, Oscar não foi ao meu casamento porque tinha um jogo, Oscar disputou uma partida com a mão quebrada. Então, gente, a possibilidade de eu não apresentar o 'BBB' hoje é zero. Seria uma afronta à memória do Oscar se eu não trabalhasse hoje."

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Oscar sentiu um mal-estar nesta manhã e foi encaminhado às pressas para o Hospital Municipal Santa Ana (HMSA), em São Paulo, onde recebeu atendimento médico, mas acabou não resistindo. A causa da morte não foi divulgada.



Lenda do Basquete

Oscar Schmidt foi detentor do recorde de maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, até 2024, quando foi superado por LeBron James . Além disso, possui o recorde de mais pontos na história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

Pela seleção brasileira, o momento mais emblemático foi a conquista do ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na época, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição.

Durante a carreira, Oscar Schmidt defendeu clubes como Palmeiras, Sírio, Corinthians e Flamengo, onde ele se aposentou do basquete, em 2003. Ele conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro com Palmeiras em 1977 e Corinthians em 1996, além do Mundial com o Sírio em 1979 e o Carioca com o Flamengo em 1999 e 2002.