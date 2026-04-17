Silva com namorado Samuel Emery - Reprodução/Instagram

Silva com namorado Samuel EmeryReprodução/Instagram

Publicado 17/04/2026 19:42

Rio - Silva, de 37 anos, utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (17) para postar uma mensagem ao namorado, em rara declaração pública. Samuel Emery completou 25 anos e é capixaba, assim como o artista. O relacionamento dos dois já dura quase dois anos, e é mantido de forma discreta.

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"Hoje é o dia do Samuca. Há quase dois anos eu tive a sorte de cruzar com essa peça rara — e foi uma das melhores coisas que já me aconteceram. Desde então, a gente virou parceiro de tudo: de vida, de estrada, de música… e até de dividir o chão da cozinha."

De acordo com Silva, o namorado foi a inspiração para algumas músicas do cantor. "Inclusive, foi assim que nasceram 'Sorriso De Pura Beleza' e 'Algo Bom'. Eu penso muito em como a minha vida ficou mais leve depois que você chegou. Mais doce, mais simples… mais bonita mesmo. Quando estamos juntos, tudo dá um jeito de virar música. E isso é o que eu mais amo na gente. Feliz aniversário. Te amo e obrigado por me aguentar todos os dias.", escreveu.