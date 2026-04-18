Adriane Galisteu celebra 53 anos com ensaio nu - Reprodução / Instagram

Adriane Galisteu celebra 53 anos com ensaio nuReprodução / Instagram

Publicado 18/04/2026 13:24

Rio - Adriane Galisteu celebrou a chegada dos 53 anos neste sábado (18) com uma publicação que rapidamente repercutiu nas redes sociais. Em um ensaio fotográfico ao lado da família, ela apareceu com o marido, Alexandre Iódice, e o filho, Vittorio, de 15 anos, em registros que marcaram a data.



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Entre as imagens, uma em especial concentrou a atenção do público: um clique em preto e branco no qual Galisteu surge nua. "Hoje é o meu dia…”, escreveu ela na legenda da publicação.



Nos comentários, internautas reagiram com elogios. “Maravilhosa”, disse uma seguidora. “Linda em todas as fases”, comentou outra. “Cada dia mais incrível”, publicou um fã. “Feliz aniversário, você é uma diva!”, acrescentou mais um.



Menopausa

na última quinta-feira (16), Galisteu concedeu entrevista ao canal de Maya Massafera e abordou um um tema pessoal: a menopausa. A apresentadora relatou dificuldades para identificar os sintomas no início do climatério. “A menopausa me atropelou. Eu fui atropelada pela menopausa. O climatério começou a aparecer com quarenta e poucos anos. Só que eu, na minha ignorância, nunca coloquei nesse pacote. Eu achava que eu tava estressada, cansada, trabalhando demais”, afirmou.

Ela descreveu ainda mudanças físicas e comportamentais que enfrentou no período. “Cabelo caindo, ficando mais flácida, mais preguiçosa, meio mal-humorada, dormindo mal, e sempre dormi superbem. Estava me sentindo tão plena que nunca achei que a idade fosse me parar. E, de repente, você se vê dessa forma. É horroroso”, completou.