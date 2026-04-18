João Gomes e Ary Mirelle curtem piscina juntinhos - Reprodução / Instagram

João Gomes e Ary Mirelle curtem piscina juntinhos Reprodução / Instagram

Publicado 18/04/2026 14:59

Rio - O cantor João Gomes e a mulher, Ary Mirelle, aproveitaram o dia de sol juntinhos, neste sábado (18). Na mansão recém-construída no Recife, em Pernambuco, o casal curtiu a piscina e compartilhou o momento nas redes sociais.

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“Aproveitando nosso cantinho”, escreveu Ary em uma publicação conjunta com o artista. Nos cliques, João Gomes surge com a mulher nos ombros. Os dois posaram dentro da água cristalina, com uma paisagem de tirar o fôlego ao fundo.



Nos comentários, os seguidores se derreteram com o amor dos dois. “Um casal e uma conexão de milhões”, disse um perfil. “Que coisa linda é ver vocês curtindo o fruto de tanto trabalho”, apontou outro. “Ah quanta ‘boniteza’ num retrato só! Amor lindo, música luxo e visual espetacular”, escreveu um terceiro.

