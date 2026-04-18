Lua é a filha mais velha de Viih Tube e Eliezer - Reprodução / Instagram

Lua é a filha mais velha de Viih Tube e EliezerReprodução / Instagram

Publicado 18/04/2026 19:17

Rio - Eliezer usou as redes sociais, neste sábado (18), para relatar uma história traumática que ele e Viih Tube passaram com uma babá da filha deles, Lua, na época em que ela tinha cerca de 3 a 4 meses. De acordo com o ex-BBB, a profissional sufocou a pequena com um lençol para camuflar o choro dela.

Em um vídeo, feito ao lado de outra babá, Vilma, que acompanha Lua desde bebê, Eliezer contou que ele e Viih estavam em busca de uma nova profissional para acompanhá-los em uma viagem aos Estados Unidos, já que Vilma não tinha passaporte e não daria tempo de tirar o documento.

O ex-BBB contou que a mulher em questão foi contratada e estava em período de experiência antes da viagem. Ela tinha passaporte e, na época, tiraria o visto de trabalho, para acompanhar a família.

Segundo eles, a todo o momento, a babá expressava grande desejo em viajar. De acordo com Eliezer, um dos requisitos para assumir o posto era conseguir fazer Lua dormir, já que a bebê tinha dificuldades na época.

Durante o período de teste, Viih e Eliezer fizeram uma viagem até Belo Horizonte (MG) e deixaram Lua com Vilma e a outra mulher. O ex-BBB contou que o momento traumático aconteceu quando eles já estavam no avião, prestes a decolar, enquanto acompanhavam tudo pela babá eletrônica no celular.

“Eu vi que ela era um pouco mais grossa, um pouco mais rude. E ela foi fazer a Lua nanar. De repente, no momento em que a Lua começou a chorar, eu falei para ela: ‘Ó, faz assim, muda de posição’. Ela falou assim: ‘Não estou conseguindo’. Pegou, jogou a Lua dentro do berço e chacoalhou o berço. Ela falou: ‘Sai que se não for do jeito dela, vai ser do meu. Sai que vai do meu jeito’. Eu falei: ‘Mas que jeito é esse? Meu Deus, eu nunca vi isso’”, relatou Vilma, que conseguiu fazer Lua dormir na sequência.

Porém, enquanto a babá jantava, a bebê acordou e começou a chorar muito. A mulher que passava pela experiência foi quem foi até o quarto para fazer a menina dormir novamente. O que ela não contava, era que Viih e Eliezer acompanhavam tudo pelas câmeras.

“A Lua começou a chorar muito e a mulher pega uma fronha grande, um pano, faz um bolo e coloca na cara da Lua para abafar o choro dela. Ela não queria que a Vilma escutasse. Só que a Viih estava acompanhando. Ela cobriu o rostinho da Lua inteiro”, contou Eli.

Em seguida, o ex-BBB disse que Viih falou com a mulher através da babá eletrônica, mas ela não parou. “Ou a mulher realmente não estava escutando, ou ela estava fingindo que não estava escutando. E nisso o avião já estava andando, decolando”, narrou Eliezer.

Foi quando Viih ligou para Vilma e pediu para que a babá fosse até o quarto da bebê. Com o avião prestes a decolar, a influenciadora só conseguiu dar alguns comandos rápidos e logo teve que encerrar a chamada, ficando sem notícias.

Após receber a ligação, Vilma contou que correu até o quarto e viu a mulher ainda com o pano em cima de Lua. Ela retirou a bebê dali e se trancou em outro cômodo. Segundo a babá, a mulher começou a brigar com ela e começou a dizer que precisava ficar com a menina para conseguir viajar.

“A mulher passou o resto da noite esperando a Vilma sair. Quando a gente chegou em BH, a primeira coisa que a gente fez foi ligar para a Vilma. Aí a Viih falou assim: ‘Cara, eu vou ligar para o síndico para entrar aí e tirar essa mulher’”, contou Eliezer.

Segundo o influenciador, ao que tudo indica, a mulher queria o emprego apenas para sair do país e entrar nos Estados Unidos. “Eu acho que a motivação dela era sair do país de qualquer jeito. Ela queria entrar nos EUA de qualquer jeito. E a forma dela entrar era com a gente”, disse.

Os dois ainda lembraram de outra situação que envolveu outra babá que também passou por um teste. De acordo com Vilma, esta segunda mulher, em uma conversa, disse que não faria a manobra de Heimlich caso a criança se engasgasse.

“Eu falei: ‘Como assim você não faz a manobra? Porque é o que salva a vida. O que você faz?’. Ela falou assim: ‘Eu furo a garganta da criança. Eu vou furar a garganta dela para sair

a comida, o que tiver lá’”, relatou Vilma.

Juntos desde 2022, Eliezer e Viih Tube são pais de Lua, de 3 anos, e Ravi, de 1.