Barbara Reis irá recorrer a cirurgia após diagnóstico de lipedemaReprodução / Instagram
A artista compartilhou nas redes sociais o processo até chegar ao diagnóstico. Segundo ela, a identificação da doença trouxe novas respostas para desconfortos antigos. “Depois do último vídeo que postei, vi que muita gente passa pelo mesmo que passo sem mesmo saber o nome [...]. E visto todo esse movimento, resolvi falar sobre esse tema que afeta tantas mulheres e, sim, mexe com nossa autoestima. Por muitos anos achei que era apenas retenção hídrica. E o lipedema não melhorava. Foi aí que entendi que o lipedema é uma doença inflamatória”, afirmou.
Na publicação, Bárbara também confirmou que decidiu recorrer à cirurgia como parte do tratamento. A escolha, segundo ela, não aconteceu de forma imediata. “Finalmente decidi operar o meu lipedema. Sim, vou operar. E adiei muito essa decisão. Depois que fui diagnosticada achei que não fosse querer operar um dia, mas cheguei nessa decisão porque quero me livrar dos sintomas: dor, hematomas, peso nas pernas. [...] Não é só sobre estética, é sobre dor e também sobre liberdade”, declarou.
O lipedema é uma doença que atinge majoritariamente mulheres e pode causar dor, sensibilidade e acúmulo desproporcional de gordura, especialmente nas pernas.
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