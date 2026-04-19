Barbara Reis irá recorrer a cirurgia após diagnóstico de lipedema - Reprodução / Instagram

Barbara Reis irá recorrer a cirurgia após diagnóstico de lipedemaReprodução / Instagram

Publicado 19/04/2026 12:46

Rio - Conhecida atualmente por interpretar Lena na novela "Três Graças", a atriz Bárbara Reis decidiu tornar público um tema que, até pouco tempo, fazia parte apenas de sua rotina pessoal. Após anos lidando com sintomas persistentes nas pernas, ela revelou ter sido diagnosticada com lipedema, uma condição crônica que afeta o tecido adiposo e costuma ser confundida com obesidade.



A artista compartilhou nas redes sociais o processo até chegar ao diagnóstico. Segundo ela, a identificação da doença trouxe novas respostas para desconfortos antigos. “Depois do último vídeo que postei, vi que muita gente passa pelo mesmo que passo sem mesmo saber o nome [...]. E visto todo esse movimento, resolvi falar sobre esse tema que afeta tantas mulheres e, sim, mexe com nossa autoestima. Por muitos anos achei que era apenas retenção hídrica. E o lipedema não melhorava. Foi aí que entendi que o lipedema é uma doença inflamatória”, afirmou.



Na publicação, Bárbara também confirmou que decidiu recorrer à cirurgia como parte do tratamento. A escolha, segundo ela, não aconteceu de forma imediata. “Finalmente decidi operar o meu lipedema. Sim, vou operar. E adiei muito essa decisão. Depois que fui diagnosticada achei que não fosse querer operar um dia, mas cheguei nessa decisão porque quero me livrar dos sintomas: dor, hematomas, peso nas pernas. [...] Não é só sobre estética, é sobre dor e também sobre liberdade”, declarou.



O lipedema é uma doença que atinge majoritariamente mulheres e pode causar dor, sensibilidade e acúmulo desproporcional de gordura, especialmente nas pernas.