Thammy Miranda e Andressa Ferreira celebraram o nascimento de VicenteReprodução / Instagram
Em uma publicação conjunta com Thammy, Andressa se declarou. “Existem dias que mudam tudo. E esse foi um deles. Hoje o céu tocou a terra de um jeito que palavras não conseguem explicar. Foi intenso. Profundo. Um turbilhão de emoções que atravessou a alma… e marcou a nossa história para sempre”, escreveu.
“Deus esteve em cada detalhe. Em cada segundo. Em cada batida do coração. No cuidado, na proteção, no amor que nos envolveu por completo. E então… você chegou Vicente! Chegou trazendo mais sentido, mais amor, mais propósito. Chegou para completar aquilo que já era tão abençoado — mas que Deus decidiu transbordar ainda mais. Você não é só um nascimento. Você é uma promessa viva. Seja bem-vindo, nosso filho”, finalizou.
Nos comentários, os internautas parabenizaram os papais e desejaram felicidades ao recém-nascido. “Que lindo, me emocionei. Deus abençoe grandemente vocês”, desejou um perfil. “Deus abençoe imensamente essa família linda. Seja bem vindo Vicente”, disse outro. “Saúde, Vicente. Uma vida recheada de amor e muita proteção da espiritualidade e felicidades com sua família. Parabéns Bento, Thammy e Andressa”, escreveu um terceiro.
Juntos desde 2014 e casados há oito anos, Thammy e Andressa também são pais de Bento, de seis anos.
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