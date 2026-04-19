Thammy Miranda e Andressa Ferreira celebraram o nascimento de Vicente - Reprodução / Instagram

Thammy Miranda e Andressa Ferreira celebraram o nascimento de VicenteReprodução / Instagram

Publicado 19/04/2026 16:20

Rio - Thammy Miranda e Andressa Ferreira usaram as redes sociais, neste domingo (19), para compartilhar o vídeo do nascimento de Vicente, segundo filho do casal, que chegou ao mundo na última segunda-feira (13) pesando 4,205 kg e com 53 centímetros.



Em uma publicação conjunta com Thammy, Andressa se declarou. “Existem dias que mudam tudo. E esse foi um deles. Hoje o céu tocou a terra de um jeito que palavras não conseguem explicar. Foi intenso. Profundo. Um turbilhão de emoções que atravessou a alma… e marcou a nossa história para sempre”, escreveu.



“Deus esteve em cada detalhe. Em cada segundo. Em cada batida do coração. No cuidado, na proteção, no amor que nos envolveu por completo. E então… você chegou Vicente! Chegou trazendo mais sentido, mais amor, mais propósito. Chegou para completar aquilo que já era tão abençoado — mas que Deus decidiu transbordar ainda mais. Você não é só um nascimento. Você é uma promessa viva. Seja bem-vindo, nosso filho”, finalizou.



Nos comentários, os internautas parabenizaram os papais e desejaram felicidades ao recém-nascido. “Que lindo, me emocionei. Deus abençoe grandemente vocês”, desejou um perfil. “Deus abençoe imensamente essa família linda. Seja bem vindo Vicente”, disse outro. “Saúde, Vicente. Uma vida recheada de amor e muita proteção da espiritualidade e felicidades com sua família. Parabéns Bento, Thammy e Andressa”, escreveu um terceiro.



Juntos desde 2014 e casados há oito anos, Thammy e Andressa também são pais de Bento, de seis anos.

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