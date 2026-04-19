Roberto Carlos - Reprodução / Instagram

Roberto CarlosReprodução / Instagram

Publicado 19/04/2026 13:38

Rio - O cantor Roberto Carlos completou 85 anos neste domingo (19) e aproveitou a data para anunciar um novo projeto que já faz parte de sua trajetória: o tradicional cruzeiro temático.

A próxima edição do “Navio Roberto Carlos” acontecerá entre os dias 6 e 9 de dezembro de 2026, a bordo do MSC Divina, embarcação da MSC Cruzeiros. O artista será a principal atração da programação, com show no teatro do navio e outras atividades voltadas ao público, ainda sem detalhes divulgados.

O anúncio coincide com as comemorações de aniversário do cantor, que também incluem uma apresentação especial em Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal. O show integra as homenagens organizadas no município, que recebe eventos culturais e musicais ao longo do fim de semana.

