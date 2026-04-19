Adriane Galisteu comemora aniversário com família e amigos em casa no interior de São Paulo - Manuela Scarpa/ Brazil News

Adriane Galisteu comemora aniversário com família e amigos em casa no interior de São Paulo Manuela Scarpa/ Brazil News

Publicado 19/04/2026 11:54

Rio - Adriane Galisteu celebrou a chegada dos 53 anos de forma íntima neste sábado (18), ao lado da família e de amigos próximos. A comemoração aconteceu em sua casa na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.