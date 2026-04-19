Adriane Galisteu comemora aniversário com família e amigos em casa no interior de São Paulo Manuela Scarpa/ Brazil News
Nas imagens ela aparece ao lado do marido, o empresário Alexandre Iódice, de 55 anos, e do filho Vittorio, de 15.
Para a ocasião, Galisteu escolheu um conjunto estampado vibrante da marca Shop Ginger, com cropped de mangas longas e saia midi ajustada ao corpo. O look chama atenção pelos tons quentes e pelo efeito degradê. A peça Saia Midi Mareh Solis Estampa, avaliada em R$ 1.197, já foi usada por nomes como Ivete Sangalo e Fernanda Motta.
Mais cedo, a apresentadora publicou um ensaio nu para marcar a data. “Hoje é o meu dia…”, escreveu na legenda. A publicação gerou repercussão entre seguidores, que deixaram mensagens de carinho e elogios. “Maravilhosa”, comentou uma internauta. “Linda em todas as fases”, disse outra. “Cada dia mais incrível”, escreveu um fã. “Feliz aniversário, você é uma diva!”, acrescentou mais um.
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