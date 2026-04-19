Thiguinho e Carol Peixinho comemoraram os 7 meses do filho, Bento - Reprodução / Instagram

Thiguinho e Carol Peixinho comemoraram os 7 meses do filho, BentoReprodução / Instagram

Publicado 19/04/2026 15:16

Rio - Thiaguinho e Carol Peixinho usaram as redes sociais para compartilhar os registros da comemoração dos 7 meses do filho, Bento, neste domingo (19). Em uma publicação conjunta, o casal homenageou o pequeno, que ganhou uma festinha com o tema de fundo do mar.

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“Sete meses de Bento… E a gente segue mergulhando… No amor, na descoberta, nos pequenos grandes momentos… Dessa vez, no fundo do mar… Um lugar que, de alguma forma, já fazia parte da história dele. Cada dia é um novo primeiro… Um novo sorriso… Uma nova emoção… E a gente aqui… Agradecendo por viver tudo isso ao seu lado, filho! Sete meses mergulhando no amor”, escreveu o casal.



No post, os papais de Bento mostraram os detalhes que compuseram a comemoração. A mesa do bolo, que tinha um bonequinho do próprio menino esculpido, foi montada dentro de uma piscina de bolinhas transparentes que imitavam bolhas de água. A decoração contou ainda com tartarugas, siris, corais e um polvo gigante de balões.



Nos comentários, os internautas se derreteram com a homenagem e enviaram felicitações ao pequeno. “Parabéns Bento, que Papai do Céu te abençoe por toda vida”, desejou um perfil. “Que coisa mais linda, sério… o amor de vocês transborda em cada detalhe”, disse outro. “Esse sorriso do Bento não dá, perfeição!”, elogiou um terceiro.