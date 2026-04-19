João Assunção pediu a namorada em casamento em Madri, na Espanha - Reprodução / Instagram

João Assunção pediu a namorada em casamento em Madri, na EspanhaReprodução / Instagram

Publicado 19/04/2026 17:16

Rio - Filho do ator Fabio Assunção, João Assunção usou as redes sociais, neste domingo (19), para detalhar o plano de noivado dele, que pediu a namorada em casamento no início do mês. O pedido, que deveria acontecer em Lisboa, Portugal, acabou rolando em Madri, na Espanha.

Em um vídeo, João contou que resolveu pedir Giovanna Vieira em casamento no aniversário de 7 anos de namoro deles. Foi então que ele comprou uma passagem para surpreender a amada em Lisboa, já que ela mora na cidade portuguesa.

O que ele não contava, era que a namorada iria passar o feriado da Páscoa com uma amiga em Madri. João contou que chegou a Portugal no dia 3 de abril, dormiu no apartamento de Giovanna sem que ela soubesse e partiu para a Espanha no dia seguinte.

“Sim, eu viajei três países até chegar nela em segredo e foi absurdamente perfeito”, afirmou João, que revelou sempre ter tido o desejo de fazer uma espécie de mini documentário do momento.

Enquanto Giovanna curtia um piquenique com a amiga no Parque do Retiro, João a observou de longe. “Meu coração está literalmente para pular. Já mudei a frase que eu estou pensando em falar para ela umas 18 vezes”, disse ele nervoso.

João chegou de surpresa e logo a pediu em casamento. Emocionada, ela disse sim. Segundo o filho de Fabio Assunção, a aliança do pedido demorou dois meses para ficar pronta. “Eu realmente construí uma peça única e especial para esse momento”, contou.

