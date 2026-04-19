MC Daniel presta apoio e faz homenagem a MC Ryan SP após prisão - Reprodução / Instagram

MC Daniel presta apoio e faz homenagem a MC Ryan SP após prisãoReprodução / Instagram

Publicado 19/04/2026 10:53

Rio - MC Daniel se manifestou neste sábado (18) em apoio a MC Ryan SP, preso durante uma operação da Polícia Federal. O artista compartilhou uma homenagem nas redes sociais e relembrou o início da relação entre os dois.

Daniel compartilhou dois fotos ao lado do amigo no stories do Instagram e destacou a importância de Ryan em sua trajetória. “Sempre quis ter uma festa de aniversário, esse dia você fez uma festa para mim. Você foi a primeira pessoa que acreditou quando nem eu acreditava, não importa o que aconteça eu estou com você”, escreveu.

Entenda o caso

MC Ryan SP foi preso na manhã da última quarta-feira (15), durante a Operação Narcofluxo, conduzida pela Polícia Federal. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em esquemas de lavagem de dinheiro e transações ilegais.

Ryan foi detido em uma festa na Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo. Até o momento, a defesa do artista não se manifestou publicamente.

A operação mobilizou cerca de 200 policiais federais para o cumprimento de aproximadamente 90 mandados judiciais em nove estados e no Distrito Federal. Durante a ação, houve apreensão de veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos, além da detenção de outros influenciadores ligados ao caso, além do MC Poze do Rodo.