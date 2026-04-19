Giovanna Antonelli acabou mostrando demais durante um ensaio de cena - Reprodução / Instagram

Giovanna Antonelli acabou mostrando demais durante um ensaio de cenaReprodução / Instagram

Publicado 19/04/2026 19:02

Rio - Giovanna Antonelli divertiu os fãs ao compartilhar, neste domingo (19), um flagra feito pela atriz Alice Wegmann enquanto elas ensaiavam uma cena. No vídeo, a artista acaba mostrando demais e paga calcinha enquanto treina no chão.



Em clima descontraído, Giovanna mostrou o vídeo para os seguidores. “Quem tiver coragem de assistir até o final vai se surpreender com esse flagra que só a Alice Wegmann podia ter feito”, escreveu ela na legenda da publicação, que contou ainda com emojis de risada.



Nas imagens, a atriz cai na gargalhada quando percebe que a calça acabou deslizando junto com ela e logo se levanta ajeitando a peça de roupa.



A sessão dos comentários logo foi inundada de risadas. “Estou presa nesse vídeo. Muito bom”, escreveu um perfil. “Cara, eu estou tendo crise de riso. Socorro, Giovanna”, disse outro. “A pessoa mais divertida que existe”, apontou um terceiro.



Alice Wegmann e Giovanna Antonelli estrelam o longa “Rio de Sangue”, que estreou nos cinemas na semana passada. No thriller policial, as atrizes são mãe e filha. Jurada de morte, a agente afastada Patrícia Trindade foge de São Paulo para o Pará após ser jurada de morte pelo narcotráfico. Lá, ela tenta salvar a vida da filha, uma médica humanitária.

Assista:

