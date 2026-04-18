Mãe de Juliano Floss fala sobre relação maternal de Ana Paula com o dançarino, no 'BBB 26' - Reprodução/Instagram / Reprodução/TV Globo

Mãe de Juliano Floss fala sobre relação maternal de Ana Paula com o dançarino, no 'BBB 26'Reprodução/Instagram / Reprodução/TV Globo

Publicado 18/04/2026 16:10

Rio - A relação entre Ana Paula e Juliano Floss, no “Big Brother Brasil 26”, se tornou um dos assuntos mais comentados da edição pelo público. A amizade, que se tornou um amor maternal, também chama a atenção da própria mãe do dançarino, que brincou ao dizer que após o reality a guarda será compartilhada com a jornalista.

“Eu estou achando maravilhoso. Estou doida para dar um abraço nela [Ana Paula]. Eu estou falando, inclusive, que agora é guarda compartilhada”, disse Mariana Floss em um vídeo do influenciador Adalberto Neto.

Nesta sexta-feira (17), o dançarino venceu a prova do finalista e se tornou o primeiro a garantir a vaga na grande final do programa. Sobre o momento, Mariana revelou estar ansiosa e contando os dias.

“Está tenso, eu tô nervosa. Eu não durmo, não tenho mais memória”, disse ela, que se emocionou quando o filho venceu a prova. “Eu estou chorando desde ontem. Toda vez que vejo um vídeo, eu choro”, contou.

E se Juliano Floss está no elenco do “BBB 26” é porque ouviu sua mãe, que aconselhou o dançarino a aceitar o convite da TV Globo. “É gratificante ver que intuição de mãe funciona. Agora estou em surto para a final. Eu não durmo mais, não como mais,não vivo mais… pessoal que me chama, não estou respondendo, eu não consigo”, riu.

Além de Juliano Floss garantir a vaga na final, a prova ainda montou o último Paredão da edição, com Ana Paula, Leandro e Milena. O resultado será anunciado no domingo (19), quando também será aberta a votação para escolher o campeão do "BBB 26". A grande final acontecerá na terça-feira (21).