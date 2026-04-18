Empresário Tiago Maia é apontado como suposto affair de Ivete Sangalo - Felipe Souto Maior/BrazilNews

Empresário Tiago Maia é apontado como suposto affair de Ivete SangaloFelipe Souto Maior/BrazilNews

Publicado 18/04/2026 21:28

Rio - A cantora Ivete Sangalo levou o show da turnê “Ivete Clareou” para o Recife, em Pernambuco, neste sábado (18). Na plateia, que contava com diversas estrelas, o empresário Tiago Maia, apontado como suposto affair da cantora, também curtiu a apresentação.

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Tiago, que é co-fundador da Super Sounds – empresa responsável pela idealização e execução do projeto “Ivete Clareou” – curtiu o show de forma discreta no cercadinho vip. Na semana passada, os dois foram flagrados andando de mãos dadas em uma praia em Florianópolis (SC).



Além do suposto novo romance, famosos como Thaynara OG e o ex-BBB Guilherme Aguiar também aproveitaram a apresentação, que ainda contou com as participações especiais da cantora Priscila Senna e do vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni.



Solteira, Ivete Sangalo e o nutricionista Daniel Cady terminaram o relacionamento de 17 anos em novembro do ano passado. Juntos, eles têm três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 8