Ana Castela joga futevôlei durante showReprodução / Instagram
Conhecida pelo repertório que mistura sertanejo e influências pop, Ana mostrou que também tem intimidade com o esporte. Nas redes sociais, ela comentou o episódio: “Do nada tive que mostrar minhas habilidades no palco”, escreveu ao compartilhar o vídeo do momento no Instagram.
O desempenho não surgiu por acaso. Dias antes, a cantora venceu um campeonato de futevôlei. Em entrevistas, Ana já contou que passou a se interessar pelo esporte há algum tempo e que busca praticar sempre que a agenda permite.
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