Ana Castela joga futevôlei durante showReprodução / Instagram

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Rio - A cantora Ana Castela protagonizou um momento inusitado durante sua apresentação na ExpoLondrina 2026, na noite da última sexta-feira (17). Em meio ao show, a artista entrou na brincadeira e aceitou um desafio com bola no palco, surpreendendo o público com habilidade no futevôlei.

Conhecida pelo repertório que mistura sertanejo e influências pop, Ana mostrou que também tem intimidade com o esporte. Nas redes sociais, ela comentou o episódio: “Do nada tive que mostrar minhas habilidades no palco”, escreveu ao compartilhar o vídeo do momento no Instagram.

O desempenho não surgiu por acaso. Dias antes, a cantora venceu um campeonato de futevôlei. Em entrevistas, Ana já contou que passou a se interessar pelo esporte há algum tempo e que busca praticar sempre que a agenda permite.