Cristiano Ronaldo se declara no aniversário de 4 anos da filha caçula - Reprodução / Instagram

Cristiano Ronaldo se declara no aniversário de 4 anos da filha caçula Reprodução / Instagram

Publicado 18/04/2026 09:46

Rio - Cristiano Ronaldo marcou este sábado (18) com uma homenagem à filha caçula, Bella Esmeralda, que completou 4 anos. Nas redes sociais, o jogador compartilhou uma mensagem amorosa dedicada à menina.

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“Parabéns, minha princesa! 4 anos cheios de alegria. O pai ama-te muito”, escreveu o atleta em uma publicação no Instagram.Filha do relacionamento com Georgina Rodríguez, Bella Esmeralda também foi celebrada com uma festa temática inspirada em “Guerreiras do K-pop”. A comemoração reuniu elementos do universo pop asiático, escolhido para marcar a data especial da caçula.O nascimento da menina, em 2022, ocorreu em meio a um momento delicado para a família. Na ocasião, o casal informou que Bella era gêmea de um menino, que não sobreviveu ao parto. Desde então, tanto Cristiano quanto Georgina já falaram publicamente sobre o luto e destacaram o papel da filha no processo de superação.Além de Bella, Cristiano Ronaldo é pai de outros quatro filhos: Cristiano Ronaldo Jr., nascido em 2010, e os gêmeos Eva e Mateo, de 2017, além de Alana Martina, também de 2017. Os três mais velhos nasceram por meio de barriga de aluguel, enquanto as duas caçulas são fruto da relação com Georgina Rodríguez.