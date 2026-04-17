Luísa Sonza e Luis RibeirinhoReprodução/Instagram

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Rio - Luísa Sonza compartilhou fotos trocando carinhos com o namorado, Luis Ribeirinho. A cantora e o médico estão na Califórnia, nos Estados Unidos, para apresentação que a artista brasileira fará no festival Coachella no sábado (18). 
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Luísa Sonza surgiu trocando carinhos com Luis Ribeirinho nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza fará segunda apresentação no Coachella - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza namora Luis Ribeirinho desde 2024 - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza e Luis Ribeirinho - Reprodução/Instagram
"Eu sou o próprio Brutal Paraíso", escreveu na legenda, em referência ao título do mais recente álbum lançado por ela. 
O romance de Luísa Sonza e Luís Ribeirinho se tornou público em março de 2024 durante show gratuito realizado por ela em São Paulo. Em fevereiro, a cantora se declarou para o rapaz no aniversário de namoro. "2 anos (um pouco mais que isso na verdade) de nós. Minha pessoa favorita no mundo. Te amo, te amo, te amo, sempre, sempre, sempre", declarou. 