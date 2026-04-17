Luísa Sonza e Luis Ribeirinho - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza e Luis RibeirinhoReprodução/Instagram

Publicado 17/04/2026 23:02

Rio - Luísa Sonza compartilhou fotos trocando carinhos com o namorado, Luis Ribeirinho. A cantora e o médico estão na Califórnia, nos Estados Unidos, para apresentação que a artista brasileira fará no festival Coachella no sábado (18).

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"Eu sou o próprio Brutal Paraíso", escreveu na legenda, em referência ao título do mais recente álbum lançado por ela.