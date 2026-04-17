Carol Garcia, Marina Ruy Barbosa, Giovanna Antonelli e Bianca Comparato em bastidores de "Tremembé 2" - Reprodução/X

Carol Garcia, Marina Ruy Barbosa, Giovanna Antonelli e Bianca Comparato em bastidores de "Tremembé 2"Reprodução/X

Publicado 17/04/2026 21:00 | Atualizado 17/04/2026 21:04

Rio - Marina Ruy Barbosa compartilhou nesta sexta-feira uma foto no estúdio de filmagem da segunda temporada de "Tremembé". Na imagem é possível ver o elenco sentado em uma longa mesa, realizando a leitura do roteiro dos novos episódios da série.

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Além disso, Barbosa, que novamente será Suzane von Richthofen, postou um clique com outras atrizes que estarão na nova temporada, inclusive Giovanna Antonelli, que se junta ao elenco para interpretar a estelionatária Dominique Scharf. Também vemos na foto Carol Garcia e Bianca Comparato, que reprisam seus papéis como Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá.