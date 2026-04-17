Débora Nascimento e filha, Bella - Reprodução/Instagram

Débora Nascimento e filha, BellaReprodução/Instagram

Publicado 17/04/2026 19:08

Rio - A atriz Débora Nascimento compartilhou em uma postagem em seu perfil do Instagram fotos da comemoração do aniversário de 8 anos da filha Bella, fruto do antigo relacionamento com José Loreto. Nas fotos, é possível ver parte da decoração da festa, que teve como tema o filme "O Mágico de Oz", com Bella vestindo uma tiara prateada e vestido rosa.

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"Faz 8 anos que nascemos. Ela de mim. Eu, a partir dela. Meu corpo se abriu e libertou um universo. Nenhum vinculo é maior que a origem do mundo.", escreveu Débora em seu post. Nos comentários, amigos desejaram os parabéns à aniversariante.

"Foi tão lindoooo! Parabéns Bella", disse Thayla Ayala.



"Lindezas! Parabéns, meus amores!!!", escreveu Juliana Alves.



"Vivaaaaaaa!!!", celebrou Alinne Moraes.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Débora Nascimento (@debranascimento)

Na última terça-feira (14), José Loreto postou diversas fotos com a filha em uma barraca com ele, em um acampamento noturno, e escreveu uma mensagem de aniversário à filha.

"8 anos do meu AMOR MAIOR. Sou tão grato por ser seu pai. É tão linda sua trajetória. Do seu lado o tempo é sempre aqui e agora. As memórias tem sorrisos. É divino seu florescer. Chuva de bençãos. Todo axé do mundo. To aqui para o que der e vier, entrelaçado de coração e alma. A vida não só presta, como faz total sentido. Te amo infinito, daqui até a lua mil vezes. Um cheiro, um beijo, um abraço apertado, uma história inventada e um mundo de amor e paz para minha Bella!!!"

A publicação de Loreto também rendeu mensagens de carinho à menina.

"Parece que foi ontem !!! Parabéns para essa lindeza", desejou Regiane Alves.

"Viva Bela!!!!", comentou Totia Meireles.