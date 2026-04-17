Deborah Secco posa de biquíni - Reprodução/Instagram

Deborah Secco posa de biquíniReprodução/Instagram

Publicado 17/04/2026 16:30

Rio - Deborah Secco, de 46 anos, desfilou na quinta-feira (16) na Rio Fashion Week e aproveitou o momento para postar imagens usando o mesmo figurino do desfile, peças sobrepostas em azul e branco. O biquíni é fruto de uma parceria entre a marca da artista e a BlueMan.

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Enquanto as fotos do desfile foram publicadas somente nos Stories, o feed foi atualizado com imagens da atriz utilizando marcas de grife como Magda Butrym, Jacquemus, Bottega Veneta e Hermés.

"Pronta pro Rio Fashion Week. Já já desfilando pra BlueMan pra comemorar uma collab que vem por aí com a minha Is Bikini", escreveu Deborah.



