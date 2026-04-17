Ana Castela não reconhece Simone Mendes em bastidor de show - Reprodução / Instagram

Ana Castela não reconhece Simone Mendes em bastidor de showReprodução / Instagram

Publicado 17/04/2026 15:10

Rio - Um momento registrado nos bastidores da gravação do novo audiovisual de Paula Fernandes, ganhou repercussão nas redes sociais ao envolver Ana Castela e Simone Mendes.



As duas artistas participaram como convidadas do projeto “30 e Poucos Anos”, gravado na noite de quinta-feira (16), em São Paulo. Antes da apresentação, um vídeo dos bastidores mostrou o momento em que Ana Castela passou por Simone Mendes sem cumprimentá-la.



Ao perceber a situação, Simone comentou: “Nossa, como ela é simpática. Ana, você passou por mim e não falou comigo!”. Em resposta, Ana disse: “Olha o seu tamanho!”. Simone retrucou: “Coloquei um salto para ficar do seu tamanho!”.



Em seguida, as duas se encontraram novamente, se abraçaram e seguiram normalmente para o compromisso profissional.



Após a gravação, Ana Castela compartilhou o registro em suas redes sociais e escreveu: “alguem avisa a siome mendes que ela tem que usar esse tipo de salto para a gente poder enxergar ela no meio do povo?”.