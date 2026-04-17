Oscar Schmidt - Reprodução/Instagram

Oscar SchmidtReprodução/Instagram

Publicado 17/04/2026 18:08 | Atualizado 17/04/2026 18:09

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Bruno Schmidt, campeão no vôlei de praia e sobrinho de Oscar, lamentou a morte do tio em uma postagem no Instagram. "Hoje, além de um tio, perdi uma grande referência, o maior ídolo da história do basquete brasileiro, cujo nome carrego no meu. Ficam na memória e no coração as lembranças. Obrigado por tudo, Mão Santa, querido Tio!", escreveu.

Galvão Bueno - Que tristeza!! O Brasil perdeu hoje um gênio de nosso esporte!! Oscar Schmidt, o Mão Santa, que não gostava desse elogio, preferia ser chamado de Mão Treinada!! Oscar brilhou pelas quadras de basquete do mundo inteiro, era desejado por todos os times, mas além do gigantesco talento carregava um grande amor pelo Brasil!! Foi mais de uma vez convidado para jogar na NBA!! Recusou todas as propostas pq se fosse para o basquete mais poderoso do mundo, não poderia mais jogar pela seleção brasileira!! Um dia disse a ele: “que privilégio Deus me deu”. Vi um menininho começar a mostrar, em Brasília, que lá vinha um ídolo mundial!! Torci por ele, sempre, como um verdadeiro fã e transmiti títulos e momentos inesquecíveis!! Oscar, tenho certeza que Deus o receberá com muito carinho e em uma outra dimensão você vai brilhar sempre!!



Lúcio Mauro Filho - Um dos maiores atletas de todos os tempos. Um cara que me ensinou a ter orgulho de ser brasileiro. Um guerreiro. Não há palavras para descrever. Só gratidão. Obrigado Ídolo Oscar! Descanse em Paz. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores deste grande brasileiro!

Ana Maria Braga - Recebemos essa notícia com dor no coração. Hoje nos despedimos do nosso “Mão Santa”, o eterno campeão Oscar Schmidt. Maior pontuador da história do basquete, ele deixa um legado marcante, com recordes históricos e uma carreira que atravessou gerações. Mais do que os números, Oscar será sempre lembrado como um grande incentivador do esporte, alguém que inspirou jovens, levou o basquete a novos públicos e mostrou, dentro e fora das quadras, o que é paixão pelo que se faz. Meus sinceros sentimentos a toda a família.

Fátima Bernardes - Que triste! Morreu hoje Oscar Schmidt. Um gênio do basquete. Um dos maiores do mundo. Um apaixonado por tudo que fazia. Um sorriso tão grande quanto ele. Essa foto, foi nos jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, quando trabalhamos juntos. Meu respeito e meu carinho pra família, pro meu amigo Tadeu Schmidt e pros milhões de fãs.

Celso Portiolli - Tive o privilégio de conviver com um dos maiores nomes do esporte brasileiro e mais do que isso, com um ser humano extraordinário. Oscar Schmidt não é só uma lenda do basquete. É um exemplo de dedicação, superação e amor pelo que faz. Um cara que inspirou gerações dentro e fora das quadras. Sou grato pelos momentos, pelas conversas e por tudo que aprendi observando a sua trajetória. Neste momento, deixo meus mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs, que assim como eu, tiveram suas vidas tocadas por essa grande história. Ídolos passam, mas alguns deixam marcas que são eternas. Meu respeito, admiração e carinho de sempre.



Serginho Groisman - Oscar nosso ídolo do basquete nos deixou. Os choros de vitória que ele explodia em alegria hoje choramos por ele. Pude vê-lo jogando e depois pude recebe -lo em muitos programas. Quando recebi Magic Johnson para uma entrevista, ele falou que só iria se Oscar fosse (como foi). Meu grande abraço aos familiares e amigos (essa foto foi tirada na casa dele). Obrigado por tua passagem por aqui Mão Santa

Daniele Hypólito - Ídolos não se despedem, se tornam eternos na memória de quem aprendeu a sonhar com eles. Você sempre foi uma referência pra mim. Lendas não se vão, se eternizam.