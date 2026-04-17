Olivia Rodrigo para divulgação de "drop dead"Reprodução/Instagram

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Rio - Olivia Rodrigo lançou na madrugada desta sexta-feira (17) a música "Drop Dead", primeira faixa do álbum "You Seem Pretty Sad For a Girl So in Lov". O novo disco da cantora norte-americana chegará nas plataformas digitais no dia 12 de junho. 
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Olivia Rodrigo em capa de single
Olivia Rodrigo para divulgação de 'drop dead' - Reprodução/Instagram
Olivia Rodrigo para divulgação de 'drop dead' - Reprodução/Instagram
Olivia Rodrigo em clipe de 'drop dead', gravado no Palácio de Versalhes - Reprodução/Instagram
Olivia Rodrigo para divulgação de 'drop dead' - Reprodução/Instagram
Junto à música, foi divulgado também um clipe gravado no Palácio de Versalhes, na França. No vídeo, Olivia circula pelos salões do palácio tocando guitarra com fones de ouvido. Em postagem nas redes sociais, a cantora diz que esse é o primeiro capítulo da história do novo álbum. 
"'Drop Dead' já está disponível!!!! Eu amo tanto essa música!!! É o primeiro capítulo da história de 'You seem pretty sad for a girl so in love' e me dá vontade de pular de alegria, abrir as janelas do carro e dar um beijo apaixonado! Tive a sorte de gravar o videoclipe no Palácio de Versalhes há alguns meses com a maravilhosa Petra Collins e estou super empolgada com o resultado. Espero que vocês gostem tanto quanto eu xoxoxoxo". 