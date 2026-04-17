Olivia Rodrigo para divulgação de "drop dead"Reprodução/Instagram
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Canção faz parte do álbum 'You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love'
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