Ex-BBB Bil Araújo e Adriana Yanca fazem chá revelação para descobrir sexo do bebê Reprodução / Instagram
O momento reuniu familiares e amigos próximos e ganhou repercussão nas redes sociais. Entre as mensagens de carinho, nomes que passaram pelo Big Brother Brasil 21 marcaram presença. Laís Caldas comentou: “Que Deus abençoe e dê muita saúde para o Benício!”. Já Sarah Andrade escreveu: “Vem estrear nesse mundo, Benício”.
Responsável por guardar o segredo da revelação, Thaís Braz também reagiu com entusiasmo: “Vemmmm Beniiii”.
Bil e Adriana oficializaram a união em março de 2025 e anunciaram a gravidez em fevereiro deste ano. Na ocasião, compartilharam registros de consultas, exames e dos preparativos para a chegada do bebê. “Deus confiou a nós o maior milagre”, escreveram.
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