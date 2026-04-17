Ex-BBB Bil Araújo e Adriana Yanca fazem chá revelação para descobrir sexo do bebê - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Bil Araújo e Adriana Yanca fazem chá revelação para descobrir sexo do bebê Reprodução / Instagram

Publicado 17/04/2026 11:41 | Atualizado 17/04/2026 11:46

Rio - O ex-BBB Bil Araújo e a cirurgiã-dentista Adriana Yanca celebraram, na tarde de quinta-feira (16), a descoberta do sexo do primeiro filho do casal. Em um chá revelação intimista, os dois anunciaram que esperam um menino, que receberá o nome de Benício.



O momento reuniu familiares e amigos próximos e ganhou repercussão nas redes sociais. Entre as mensagens de carinho, nomes que passaram pelo Big Brother Brasil 21 marcaram presença. Laís Caldas comentou: “Que Deus abençoe e dê muita saúde para o Benício!”. Já Sarah Andrade escreveu: “Vem estrear nesse mundo, Benício”.



Responsável por guardar o segredo da revelação, Thaís Braz também reagiu com entusiasmo: “Vemmmm Beniiii”.



Bil e Adriana oficializaram a união em março de 2025 e anunciaram a gravidez em fevereiro deste ano. Na ocasião, compartilharam registros de consultas, exames e dos preparativos para a chegada do bebê. “Deus confiou a nós o maior milagre”, escreveram.