Éder Militão e Tainá Militão - Reprodução / Instagram

Éder Militão e Tainá MilitãoReprodução / Instagram

Publicado 17/04/2026 11:54

Rio - Tainá Militão revelou nesta sexta-feira (17) o sexo do bebê que espera com o jogador Éder Militão. Em vídeo publicado nas redes sociais, o casal contou que está à espera de um menino.

fotogaleria

Na gravação, Tainá e Militão aparecem vestidos de branco e com os olhos vendados. O vídeo começa em preto e branco, mantendo o suspense também para os seguidores. Sem saber o resultado, eles usam tinta e pincel para colorir uma tela. Ao retirarem as vendas, a imagem ganha cor e o azul confirma que o bebê é um menino.Visivelmente emocionados, os dois celebram o momento. Tainá corre para os braços do jogador, em meio a sorrisos e abraços. “Te esperamos com todo amor do mundo”, escreveu ela na legenda da publicação.Nos stories, Militão compartilhou o vídeo e aproveitou para fazer uma segunda revelação: o nome do bebê. “Nosso Gabriel”, escreveu. Gabriel, vale destacar, também é o segundo nome do atleta.Dias antes, Tainá já havia mostrado os palpites de familiares e amigos sobre o sexo do bebê. A maioria apostou em um menino, foram 14 votos contra 5. O próprio Militão acertou na previsão.O casal anunciou a gravidez em março. Este será o primeiro filho dos dois juntos. Tainá é mãe de Helena e Matteo, frutos do relacionamento com o jogador Léo Pereira. Já Militão é pai de Cecília, de 4 anos, do antigo relacionamento com Karoline Lima.Tainá e Militão oficializaram a união em julho de 2025, em uma cerimônia no Palácio Tangará, em São Paulo. Agora, a família se prepara para a chegada de mais um integrante.