Erika Januza agradeceu apoio de Arlindinho durante a internação - Reprodução/Instagram

Erika Januza agradeceu apoio de Arlindinho durante a internação Reprodução/Instagram

Publicado 17/04/2026 19:20

Rio - Erika Januza recebeu alta do Hospital Vitória, na Zona Sudoeste, nesta sexta-feira (17) após ser internada com diagnóstico de infecção renal . A atriz agradeceu o companheirismo do namorado, Arlindinho, que ficou ao seu lado durante a hospitalização.

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"Tenho que agradecer: obrigada por ter ficado comigo, cuidado de mim. Quantas coisas deixou de fazer e outras você fez pensando em mim, então, obrigada. O tempo é uma das coisas mais preciosas que uma pessoa pode dedicar a outra", declarou ela

O músico cancelou uma apresentação para cuidar da parceira . "Informamos que, por motivos pessoais, Arlindinho não se apresentará na quinta-feira, 16 de abril, no Praça A (Vila Madalena, SP). O artista permanecerá no Rio de Janeiro para resolver uma questão pessoal, priorizando este momento com tranquilidade", disse em nota publicada nas redes.

Erika Januza e Arlindinho mantêm o relacionamento desde outubro do ano passado e só tornaram o romance público em dezembro.