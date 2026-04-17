Bruna Marquezine com short bob nos stories de Tiago Parente, cabeleireiro dos famosos - Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine com short bob nos stories de Tiago Parente, cabeleireiro dos famososReprodução / Instagram

Publicado 17/04/2026 12:55

Rio - Bruna Marquezine resolveu mudar o visual mais uma vez e surgiu, nesta quinta-feira (16), com o cabelo ainda mais curto. A atriz de 30 anos, que já havia chamado atenção recentemente ao aderir ao 'short bob', exibiu o resultado da transformação nas redes sociais.

fotogaleria

O cabeleireiro Tiago Parente postou um vídeo, no Instagram, exibindo o novo visual da atriz. "Bem menininha!", afirmou Astrid Fontenelle. "Nossa ficou perfeito. Meu sonho de curtinho", comentou um internauta. "Que sofisticação!", disse outro. "Ficou muito lindo esse cabelo", opinou uma terceira pessoa. O cabeleireiro Tiago Parente postou um vídeo, no Instagram, exibindo o novo visual da atriz. "Bem menininha!", afirmou Astrid Fontenelle. "Nossa ficou perfeito. Meu sonho de curtinho", comentou um internauta. "Que sofisticação!", disse outro. "Ficou muito lindo esse cabelo", opinou uma terceira pessoa.

No início de abril, Bruna já tinha surpreendido o público ao abandonar o megahair longo e ondulado e apostar em um corte mais curto. Atualmente, ela vive um relacionamento à distância com o cantor Shawn Mendes, de 28 anos. Desde que assumiram o romance no Réveillon, os dois passaram a conciliar encontros entre o Brasil e os Estados Unidos.