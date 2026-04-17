Zeca Camargo - Reprodução/Youtube

Zeca Camargo Reprodução/Youtube

Publicado 17/04/2026 15:11 | Atualizado 17/04/2026 15:14

Rio - O jornalista Zeca Camargo, de 63 anos, falou em um vídeo postado em suas redes sociais, nesta quarta-feira (15), sobre as críticas que tem recebido dos internautas em relação ao seu corpo. Os comentários teriam surgido no início desta semana após uma entrevista dele à Joyce Pascowitch.



"Resolvi gravar esse vídeo em nome da nossa relação de honestidade, afeto e transparência. Desde ontem, comecei a receber um monte de mensagens de pessoas de quem eu realmente gosto, que eu admiro e em quem tenho afeto e confiança, perguntando se eu estava bem de saúde", afirmou.



Camargo reiterou que está saudável. "Estou super bem. Acabei de chegar do meu treino. Estou aqui, aos meus 63, ralando para conseguir ter um corpo em forma. A mente vai muito bem, e está tudo bem. E vai ficar ainda melhor".

Ele, ainda, lamentou que as críticas em torno de sua aparência tenham retirado a atenção da entrevista realizada com a jornalista. "As pessoas estavam mais interessadas na roupa que eu estava usando e na minha forma física, e menos no conteúdo… Aliás, perderam, pois estava muito bacana".

O jornalista, por fim, falou acerca de viagens que ele tem programadas para este ano, em Nova York, Paris e pelo Brasil.

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