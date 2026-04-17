Leticia Spiller marca presença em show de ex-marido músico - Reprodução / Instagram

Leticia Spiller marca presença em show de ex-marido músicoReprodução / Instagram

Publicado 17/04/2026 14:05

Rio - Leticia Spiller, de 52 anos, marcou presença no show de Pablo Vares, de 34, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite de quinta-feira (16). A atriz registrou momentos da apresentação do ex-companheiro nas redes sociais e chamou o músico de “Fera”, acompanhado de um coração.

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Pablo Vares é músico e artista de rua uruguaio. Ele e Leticia viveram um relacionamento de sete anos, encerrado em 2023. Os dois se conheceram em 2016, nos bastidores da peça "Doroteia" e, após a separação, o artista afirmou que o fim aconteceu de forma pacífica, com “carinho” e “respeito”.

Atualmente, Leticia está no ar em "Coração Acelerado". Na vida pessoal, ela assumiu publicamente o relacionamento com o empresário português Franclim Mendes da Silva em 2025, depois de aparecer com ele no Carnaval e na pré-estreia do filme "Maré Alta".