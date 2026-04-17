Rafa Kalimann voltou ao trabalho após chegada da filha - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann voltou ao trabalho após chegada da filha Reprodução/Instagram

Publicado 17/04/2026 17:26

Rio - Rafa Kalimann comentou a volta para o trabalho após a chegada da filha, Zuza, fruto do relacionamento com Nattan. Nesta sexta-feira (17), a influenciadora cumpriu o primeiro compromisso profissional desde a chegada da bebê em janeiro.

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"As coisas estão voltando por aqui. Hoje em tese eu volto pra uma rotina de trabalho em que eu tenho que sair de casa. Até então nos últimos cinco meses concentrei muitas coisas na minha casa. Meu coração está acelerado", confessou ela.

A influenciadora ressaltou a alegria em exercer seu ofício, mas agora transformada pela maternidade. "Estou feliz de voltar tão diferente, com um novo papel em mim. Realizada em poder voltar a fazer aquilo que eu amo. Não sei como vai ser, mas sei que vai ser muito bom. É gostoso esse momento também", disse.

Mais cedo, Rafa Kalimann compartilhou nas redes sociais o momento em que Zuza é vacinada em casa. A ex-BBB não escondeu a angústia e contou com o apoio de Nattan. "Não consigo nem olhar", escreveu na legenda.