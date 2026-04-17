Naldo Benny realiza segunda edição de "Casa do Naldo" - Divulgação

Naldo Benny realiza segunda edição de "Casa do Naldo"Divulgação

Publicado 17/04/2026 16:26

Rio - Naldo Benny realizará a gravação de um novo audiovisual na próxima terça-feira (21) em sua mansão, no Rio de Janeiro. O projeto "Casa do Naldo 2 – Em Casa" terá a participação de Xande de Pilares, Yan, Arlindinho, Vitinho, Thiago Soares, Wic Tavares (Melanina Carioca), Gica e Netinho de Paula, entre outros.

O evento é exclusivo para convidados especiais e faz parte das comemorações do aniversário do músico. “A galera pode esperar muita emoção. Vai ser uma noite especial, dentro da minha casa, com pessoas que eu admiro, celebrando minha história e sentindo tudo isso junto comigo”, explica o cantor.

Naldo também revela que o novo audiovisual conta com uma homenagem especial ao seu irmão, Lula, “Esse projeto tem um significado muito forte pra mim. Além de comemorar meu aniversário, eu vou poder homenagear meu irmão. Tem uma música muito especial, ‘Amor Que Não Se Acaba’, que fiz pra ele. É uma faixa que mexe muito comigo, que eu nem consigo cantar direito às vezes de tanta emoção”.

A primeira edição do projeto “Casa do Naldo” foi realizada no Faro Beach Club, em janeiro do ano passado. O evento comemorou os 25 anos de sua carreira e marcou o primeiro DVD de pagode da carreira do artista.