Juju Salimeni revelou que faz uso de caneta emagrecedora Reprodução/Instagram

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Rio - Juju Salimeni, de 39 anos, revelou aos seguidores que utiliza caneta emagrecedora há dois anos. A empresária publicou vídeo no Instagram Stories com a legenda "primeira vez que conto isso aqui para vocês" e explicou que usa o medicamento uma vez ao mês. 
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Juju Salimeni contou que utiliza o medicamento uma vez por mês - Reprodução/Instagram
Juju Salimeni - Reprodução/Instagram
Juju Salimeni revelou que faz uso de caneta emagrecedora - Reprodução/Instagram
Juju Salimeni - Reprodução/Instagram
"No meu caso, eu não quero ficar sem comer. Nem posso, porque tenho massa muscular, quero ficar grande, eu gosto de músculo. Ela me ajuda a comer o que eu preciso e não ter vontade de comer a mais... passei anos e anos fazendo refeições em que eu terminava de comer e eu continuava com fome. Isso é muito ruim, é muito difícil", afirmou.
A musa fitness destacou a disciplina para manter o corpo igual há mais de duas décadas. "Quantas pessoas conseguem viver dessa forma e se manter? Mantive por vinte e tantos anos fazendo isso sem nenhuma ajuda, sem nenhuma medicação. Agora que tem, bom, vocês me conhecem, eu sou super a favor de tudo que pode ajudar, tudo que pode diminuir a dificuldade. Já uso há dois anos e, olha, maravilhoso", disse ela. 
Juju Salimeni esclareceu, então, como faz uso da caneta emagrecedora. "É uma dose muito pequena e me mantenho equilibrada. É muito válido porque não é todo mundo que tem essa disciplina pra seguir uma dieta. Se fosse fácil, teria muita gente com os corpos magros e musculosos...hoje a medicina está muito avançada quanto a isso. Acho ótimo porque muita gente vai ter esse acesso, vai conseguir chegar num corpo que nunca teve, sem tanto sofrimento. Só vejo benefícios."