Juju Salimeni revelou que faz uso de caneta emagrecedora - Reprodução/Instagram

Juju Salimeni revelou que faz uso de caneta emagrecedora Reprodução/Instagram

Publicado 17/04/2026 16:18

Rio - Juju Salimeni, de 39 anos, revelou aos seguidores que utiliza caneta emagrecedora há dois anos. A empresária publicou vídeo no Instagram Stories com a legenda "primeira vez que conto isso aqui para vocês" e explicou que usa o medicamento uma vez ao mês.

fotogaleria

"No meu caso, eu não quero ficar sem comer. Nem posso, porque tenho massa muscular, quero ficar grande, eu gosto de músculo. Ela me ajuda a comer o que eu preciso e não ter vontade de comer a mais... passei anos e anos fazendo refeições em que eu terminava de comer e eu continuava com fome. Isso é muito ruim, é muito difícil", afirmou.



A musa fitness destacou a disciplina para manter o corpo igual há mais de duas décadas. "Quantas pessoas conseguem viver dessa forma e se manter? Mantive por vinte e tantos anos fazendo isso sem nenhuma ajuda, sem nenhuma medicação. Agora que tem, bom, vocês me conhecem, eu sou super a favor de tudo que pode ajudar, tudo que pode diminuir a dificuldade. Já uso há dois anos e, olha, maravilhoso", disse ela.

Juju Salimeni esclareceu, então, como faz uso da caneta emagrecedora. "É uma dose muito pequena e me mantenho equilibrada. É muito válido porque não é todo mundo que tem essa disciplina pra seguir uma dieta. Se fosse fácil, teria muita gente com os corpos magros e musculosos...hoje a medicina está muito avançada quanto a isso. Acho ótimo porque muita gente vai ter esse acesso, vai conseguir chegar num corpo que nunca teve, sem tanto sofrimento. Só vejo benefícios."