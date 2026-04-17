Anitta no clipe de ’Desgraça’ - Reprodução/YouTube

Anitta no clipe de ’Desgraça’Reprodução/YouTube

Publicado 17/04/2026 17:28

Rio - Anitta lançou nesta sexta-feira (17) o clipe da primeira faixa de seu novo álbum, "Desgraça". A música mistura elementos da Umbanda e Candomblé com o chorinho brasileiro, e é o primeiro ato de uma série de lançamentos visuais previstos pela cantora.

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Em suas redes sociais, ela fez postagens enigmáticas que indicam mais novidades por vir. "Capítulo I - Despacho. Disponível agora. Corre pra assistir. Continua… 23/04 - II Fé e Festa, 28/04 - III Deus Mãe, 07/05 - IV Renascimento".

Confira o clipe: