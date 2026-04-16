Rafael Zulu, João Vicente, Francisco Bosco e Gil do Vigor no ’Papo de Segunda’ - Reprodução/Instagram

Rafael Zulu, João Vicente, Francisco Bosco e Gil do Vigor no ’Papo de Segunda’Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2026 16:51 | Atualizado 16/04/2026 16:56

Rio - Uma nova temporada do ‘Papo de Segunda’ vai chegar às noites do GNT. No dia 27 de abril, às 22h30, o programa reestreia com uma formação inédita. Gil do Vigor e Rafael Zulu se juntam ao âncora João Vicente e ao filósofo Francisco Bosco. Toda semana, o quarteto mergulhará em reflexões sobre comportamento e cultura, e para a mudança ser geral, o cenário também volta com novidades e paleta de cores atualizada.

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“Integrar este elenco é motivo de honra e gratidão, um passo que representa toda a trajetória que construí até aqui. Sempre vi o Papo como um espaço necessário de reflexão e chego com o coração aberto para trazer verdade e intensidade para as discussões. Quero somar à roda com responsabilidade, mas sem perder aquele meu jeito que o público já conhece e que dá uns bailes quando precisa”, enfatiza Gil do Vigor.



Para Rafael Zulu, o ‘Papo de Segunda’ sempre foi seu programa favorito e agora é seu novo desafio oficial. “Estar sentado ali com o João e com esse time é a chance de falar sobre o que realmente importa com transparência e pé no chão. Quero levar para os debates o meu olhar de quem acredita na troca de ideias para transformar a realidade, sempre mantendo a leveza e a cumplicidade que esse sofá exige”, afirma.

“Integrar este elenco é motivo de honra e gratidão, um passo que representa toda a trajetória que construí até aqui. Sempre vi o Papo como um espaço necessário de reflexão e chego com o coração aberto para trazer verdade e intensidade para as discussões. Quero somar à roda com responsabilidade, mas sem perder aquele meu jeito que o público já conhece e que dá uns bailes quando precisa”, enfatiza Gil do Vigor.Para Rafael Zulu, o ‘Papo de Segunda’ sempre foi seu programa favorito e agora é seu novo desafio oficial. “Estar sentado ali com o João e com esse time é a chance de falar sobre o que realmente importa com transparência e pé no chão. Quero levar para os debates o meu olhar de quem acredita na troca de ideias para transformar a realidade, sempre mantendo a leveza e a cumplicidade que esse sofá exige”, afirma.

Ao lado dos veteranos João Vicente e Chico Bosco, Gil do Vigor e Zulu consolidam o programa como um espaço aberto para o ponto de vista masculino, no qual o debate sério caminha lado a lado com a descontração.



“É sempre um desafio e uma alegria compartilhar a roda do Papo com novos integrantes. Um desafio porque o programa acontece bem quando somos capazes de criar uma boa dinâmica entre nós. Uma dinâmica de amizade, confiança, bons afetos. E uma alegria porque cada pessoa nova traz algum aprendizado para a minha vida. E às vezes se tornam amigos para a vida”, pondera o veterano Bosco.



“A chegada do Gil e do Zulu me deixa genuinamente animado. Não é aquela animação protocolar de “ah, que ótimo”, não. É aquela coisa de sentir que o programa vai ganhar camadas novas, energias diferentes. A dinâmica muda, e isso é bom. Programa que não muda, enferruja. Tô curioso pra ver o que vai rolar quando a gente menos esperar”, declara João Vicente.



No ar há mais de 10 anos, o “Papo de Segunda” é uma produção dos Estúdios Globo, com roteiro de Dani Garuti e Danilo Nakamura, direção de Isabella Ponce De Leon e direção de gênero de Claudio Marques. O programa será exibido semanalmente, toda segunda-feira, ao vivo, às 22h30, a partir de 27 de abril no GNT e no Globoplay.