Anna Rita Cerqueira protagoniza nova novela verticalDivulgação
A trama aborda as diferentes versões que uma pessoa pode ser, e conversa com questões de identidade e escolha. Lara, a personagem interpretada por Cerqueira, é cheia de contrastes e tem a história baseada em conflitos entre poder, força e vulnerabilidade.
A atriz explica que sua performance requereu um entendimento da complexidade da protagonista. "É uma personagem que me exigiu um outro lugar como atriz. Existe uma linha muito tênue entre o que ela mostra e o que ela esconde. Sustentar isso foi um desafio que me atravessou de forma muito profunda".
"A Vida Dupla de uma Herdeira Bilionária" é o segundo projeto de Anna Rita junto a plataforma ReelShort, em formato vertical. A novela compreende o avanço deste modelo, focado no consumo mobile, com uma narrativa direta, episódios mais curtos e linguagem acessível.