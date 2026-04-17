Anna Rita Cerqueira protagoniza nova novela vertical - Divulgação

Anna Rita Cerqueira protagoniza nova novela verticalDivulgação

Publicado 17/04/2026 11:15 | Atualizado 17/04/2026 11:34

Rio - Anna Rita Cerqueira está no elenco da novela vertical "A Vida Dupla de uma Herdeira Bilionária". A atriz carioca dá vida à protagonista Lara, no projeto inédito da ReelShort, que tem previsão de lançamento para a primeira semana de junho deste ano.



A trama aborda as diferentes versões que uma pessoa pode ser, e conversa com questões de identidade e escolha. Lara, a personagem interpretada por Cerqueira, é cheia de contrastes e tem a história baseada em conflitos entre poder, força e vulnerabilidade.



A atriz explica que sua performance requereu um entendimento da complexidade da protagonista. "É uma personagem que me exigiu um outro lugar como atriz. Existe uma linha muito tênue entre o que ela mostra e o que ela esconde. Sustentar isso foi um desafio que me atravessou de forma muito profunda".

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"A Vida Dupla de uma Herdeira Bilionária" é o segundo projeto de Anna Rita junto a plataforma ReelShort, em formato vertical. A novela compreende o avanço deste modelo, focado no consumo mobile, com uma narrativa direta, episódios mais curtos e linguagem acessível. "A Vida Dupla de uma Herdeira Bilionária" é o segundo projeto de Anna Rita junto a plataforma ReelShort, em formato vertical. A novela compreende o avanço deste modelo, focado no consumo mobile, com uma narrativa direta, episódios mais curtos e linguagem acessível.

A produção é uma parceria com a produtora Cine 8, e conta com a direção de Emanuel Orengo. Em seu elenco, estão nomes como Julia Zimmer, Marcos Winter, Felipe Nagy e Miguel Coelho.