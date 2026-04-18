Tadeu Schmidt faz homenagem para Oscar Schmidt no 'BBB' - Reprodução / TV Globo

Tadeu Schmidt faz homenagem para Oscar Schmidt no 'BBB'Reprodução / TV Globo

Publicado 18/04/2026 08:53 | Atualizado 18/04/2026 09:27

Rio - Tadeu Schmidt comoveu o público do "BBB 26" ao abrir o programa desta sexta-feira (17) com uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt, que morreu aos 68 anos.



Visivelmente abalado, o apresentador iniciou a edição com a voz embargada e lágrimas nos olhos. "Oi, gente. Hoje é um dia difícil. Nós demos adeus pro meu irmão Oscar, mas fiz questão de estar aqui. Meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi minha maior referência em tudo. Principalmente ao que diz respeito ao amor à profissão. Nunca deixou os companheiros de time na mão, não desfalcou a equipe nem com a mão quebrada. Por isso estou aqui hoje.”



Ainda durante a fala, Tadeu reforçou o esforço para seguir à frente do programa mesmo diante da perda. “Vou me recuperar. Tenham paciência. Hoje é um dia muito importante [no BBB]. Estou aqui pro jogo. Estou aqui para dar o meu melhor, em homenagem a você, meu irmão.”



No encerramento da edição, logo após a definição de Juliano Floss como primeiro finalista da temporada, o apresentador voltou a citar o irmão e agradeceu ao público pelo apoio. “Muito obrigado pela companhia, pela força, obrigado pela compreensão, até amanhã e hoje, mais do que nunca, eu queria que vocês acreditassem em mim: vamos viver em paz, deixe as tretas para o BBB. Um beijo, Oscar!”, disse emocionado.



A produção do reality também incluiu uma homenagem visual. Uma animação com os tradicionais “dummies” mostrou os bonecos reproduzindo o “spin”, movimento clássico do basquete em que a bola gira na ponta do dedo, marca registrada de Oscar nas quadras. Imagens de uma bola autografada por ele e pela ex-jogadora Hortência Marcari, exibida desde o início da temporada na academia da casa, também apareceram no fim do programa.

A relação familiar



Ídolo histórico do basquete brasileiro, Oscar Schmidt construiu uma carreira internacional de destaque e influenciou diretamente a trajetória do irmão mais novo. Em entrevistas passadas, Tadeu já contou que o sucesso de Oscar teve impacto em suas escolhas profissionais.



“Nunca sonhei em ser jornalista. Nunca sonhei em ser médico, dentista. Nunca sonhei exercer uma profissão tradicional. E sempre quis ser atleta. E como meu irmão era um ídolo, sempre achei que seria um ídolo do esporte também”, afirmou em participação no programa Altas Horas, em 2016.



Em outro momento, ele relembrou a decisão de se afastar do basquete ainda jovem. “Joguei basquete algum tempo, mas muito pouco quando eu era pequeninho, mas a coisa do Oscar era tão forte, que me afastou do basquete, porque era sempre comparação, e eu não queria aquilo. Então eu eliminei o basquete da minha vida por isso.”