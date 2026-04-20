Renata Ceribelli e Eliana - Globo/ Beatriz Damy

Renata Ceribelli e Eliana Globo/ Beatriz Damy

Publicado 20/04/2026 09:14

Rio - O palco do "Domingão com Huck", da Globo, reuniu um encontro entre Renata Ceribelli e Eliana na edição exibida neste domingo (19). As duas participaram da “Batalha do Lip Sync” e chamaram atenção não só pelas performances, mas ao darem um selinho no palco.

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A cena surgiu após uma homenagem à apresentadora Hebe Camargo. Renata foi a primeira a se apresentar e escolheu interpretar Hebe, ao som de “É preciso saber viver”. Caracterizada como a comunicadora, ela recebeu aplausos e se emocionou ao comentar o momento. “Que emoção, que responsabilidade. Que gracinha”, disse.Na sequência, Eliana subiu ao palco com uma proposta completamente diferente. A apresentadora apostou em uma performance inspirada em Shakira, com o hit “Waka Waka”, e destacou a admiração pela artista, que tem show marcado no Brasil em maio no Rio.Ainda sob o impacto da homenagem a Hebe, Eliana relembrou a convivência com a apresentadora nos tempos de SBT. “Ela tinha essa energia”, afirmou. Logo depois, convidou Renata para recriar um gesto marcante. “Vamos registrar o nosso selinho, que eu dei na Hebe lá atrás”, disse. As duas então trocaram um beijo rápido, ovacionadas pelo auditório.No segundo round da disputa, Renata voltou ao palco com um repertório popular ao interpretar Simone Mendes, com “Erro Gostoso”. Já Eliana apostou em um clássico do pop ao dublar Britney Spears em “Baby One More Time”.