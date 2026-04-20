Nova temporada de ’Os Outros’ leva trama para o interior - Globo/Divulgação

Nova temporada de ’Os Outros’ leva trama para o interior Globo/Divulgação

Publicado 20/04/2026 05:00 | Atualizado 20/04/2026 08:50

Rio - Os últimos episódios da terceira temporada da série "Os Outros" chegam ao Globoplay nesta quinta-feira (23), concluindo a etapa mais transformadora do projeto ao deslocar a narrativa do ambiente urbano para o interior. É nesse novo contexto que Cibele (Adriana Esteves) e Marcinho (Antonio Haddad) reaparecem sob as identidades de Teresa e Pedro, em uma tentativa de recomeço após a morte de Sergio (Eduardo Sterblitch).

fotogaleria

"Acho que essa transformação que Marcinho e Cibele vivem na série, ela vai acontecer muito por causa desses encontros. Acima de tudo a série fala sobre encontros, né? Essas pessoas novas que eles estão em busca, elas vão surgir a partir desse momento em vão olhar nos olhos de pessoas que eles não conhecem e ver outra coisa. É uma nova oportunidade", diz Antonio.

Para a nova fase, Adriana Esteves adotou cabelos mais curtos e escuros. "Eu pensei: 'Claro, vai tirar o cabelão da primeira, vamos ficar careca'. Careca não deu. Mas estou muito impactada com a obra, essa série faz quem está assistindo se ver fazendo partes dos outros. Eu fiquei pensando em quantas coisas queremos transformar na nossa vida e achamos que não iremos conseguir".

A chegada de Lázaro Ramos na obra marca a introdução do novo núcleo na narrativa interiorana. O ator interpreta Roberto, um homem que muda de vida após a demissão de uma multinacional na qual trabalhou por décadas. O personagem é casado com Marta (Mariana Lima), mas não sabe que a mulher tinha um amante no antigo edifício onde moravam.

"É um personagem que eu tenho muita identificação, mas primeiro foi admiração pela série, fiquei muito honrado quando a Luisa (Lima, diretora) me telefonou para convidar e eu sempre quis fazer parte de 'Os Outros'. Eu assistia e dizia assim: 'Poxa, como dá vontade de contar uma história como essa'. Quando eu vi o primeiro episódio eu fiquei enlouquecido", explica.

O artista ressalta a vontade de explorar projetos mais densos na televisão. "Era o desejo de retomar um outro lugar da carreira, que há muito tempo não tinha que era essa densidade. Eu fiz muito no cinema. Quando recebi o texto veio uma identificação gigantesca com tudo que ele estava vivendo, as angústias e aí foi lindo. Não sem medo, porque depois eu disse assim: 'Caramba, como é que entra nessa série que tem tanta expectativa e com uma família já formada', mas eles são maravilhosos".

Marta acompanha o marido na mudança, mas encara o deslocamento de forma turbulenta. A atriz define a personagem como uma figura atravessada por escolhas inesperadas. "Ela é extremamente complexa e ambígua, está vivendo um momento onde é uma pessoa com uma vida estabelecida no apartamento da Zona Sul de alguma cidade grande e vai para um lugar que ela não tem noção e é engolida. Coisas loucas ainda vão acontecer e mais camadas ainda vão aparecer nessa mulher", conta.

Outro nome que entra na terceira temporada é Bruno Garcia, que interpreta Manoel, figura respeitada na comunidade rural onde a trama agora se desenrola. Dono de um bar na região, o personagem adere ao universo do tráfico de animais com a ameaça de falência do seu negócio e passa a agir com frieza.

"Uma experiência deliciosa fazer parte de um projeto que eu já admirava tanto. É um personagem muito complexo e que a gente foi construindo ele tijolo por tijolo. Eu digo a gente porque a construção também é coletiva, né? Ele foi um presente porque há muito tempo estava querendo fazer um personagem mais denso aonde você pode oferecer ao telespectador um ser humano cheio de nuances", diz o ator.

Criador de "Os Outros", Lucas Paraizo destaca que a complexidade dos personagens segue como um dos pontos centrais trabalhados na série. "O desejo meu e da equipe de roteiro é sempre fazer com que os personagens possam ter camadas, que você possa olhar para eles no seu melhor e no seu pior momento, mudar de opinião sobre ele e de alguma maneira refletir sobre você também. Se permitir, talvez, ser todas essas coisas, obviamente com seus limites", afirma.

Intérprete de Diego, Adanilo dá vida a um jovem marcado por traumas da infância e pela ausência do pai enquanto tenta equilibrar a relação ambígua com a mãe, Domingas (Docy Moreira). Os dois expõem a complexidade dos vínculos familiares.

O ator comenta que a construção dessa ligação ultrapassou a série e se fortaleceu nos bastidores. "Foi até melhor do que a gente pensava, nos tornamos muito amigos e próximos, assim como todos os outros. Mas com a Docy especificamente foi um negócio particular porque eu saí do teste com a certeza de que ela faria, eu não sabia se eu estaria dentro, mas pensei 'essa mulher com certeza vai fazer'", relembra.