Cida, irmã de Ana Paula, durante o ’Encontro’ - Reprodução de vídeo

Cida, irmã de Ana Paula, durante o ’Encontro’Reprodução de vídeo

Publicado 22/04/2026 12:43

Rio - Cida Renault, irmã de Ana Paula Renault, campeã da 26ª edição do "Big Brother Brasil”, participou do "Encontro Com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta quarta-feira (22). No programa, ela relatou como a família reagiu diante da vitória da jornalista no reality show, e o sentimento de luto ainda presente pela perda do pai, Gerardo Renault, que morreu neste último domingo (19).

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Cida comentou que tranquilizou Ana Paula no reencontro com ela. "Falei para ela que estava tudo bem, que papai foi no tempo que tinha que ir. Que estava tudo bem".



Para a mineira, a vitória da irmã foi um motivo de alívio e distração para a família em um momento difícil. "Até ajudou a gente a estar melhor. Tá certo que daqui a alguns dias que nós vamos saber o que vai repercutir, como vai ser esse baque. Por enquanto, até isso aí está ajudando a gente a estar com a cabeça cheia", falou. Cida comentou que tranquilizou Ana Paula no reencontro com ela. "Falei para ela que estava tudo bem, que papai foi no tempo que tinha que ir. Que estava tudo bem".Para a mineira, a vitória da irmã foi um motivo de alívio e distração para a família em um momento difícil. "Até ajudou a gente a estar melhor. Tá certo que daqui a alguns dias que nós vamos saber o que vai repercutir, como vai ser esse baque. Por enquanto, até isso aí está ajudando a gente a estar com a cabeça cheia", falou.

Na entrevista, Cida comentou que o pai acompanhava Ana no reality e expressou a vontade dele de ver a jornalista participar do programa novamente. "Papai queria muito. É uma oportunidade de mudar a vida. Acho que ele até descansou exatamente por ter sabido que ela ia ganhar. A gente queria que ela ficasse, para realizar o que meu pai queria, para meu pai ir tranquilamente", disse.

Ela também disse que Gerardo se preocupava com o futuro da mineira. "A preocupação dele era que ela tivesse um custeio, tivesse o apartamento dela, que ela pudesse viver a vida mais tranquilamente.

