Sabrina Sato apresenta o reality ’Minha Mãe com Seu Pai’ - Divulgação

Sabrina Sato apresenta o reality ’Minha Mãe com Seu Pai’Divulgação

Publicado 22/04/2026 05:00

Rio - Sabrina Sato retorna ao comando do reality "Minha Mãe com Seu Pai", do Globoplay, que estreia nesta quarta-feira (22). Na atração, pais e mães solteiros buscam um novo amor, enquanto os filhos acompanham tudo de pertinho e podem, inclusive, interferir de certa forma nas relações. Entre as novidades desta temporada está o "Modo Avião", em que há uma interrupção na transmissão da sala de controle e os participantes podem curtir um momento a sós e mais íntimo, longe dos olhares dos familiares.

A apresentadora aprovou a dinâmica. "Por experiência própria (risos), eu sei que a gente até consegue manter uma pose ou sustentar uma estratégia por um tempo, mas é por pouquíssimo tempo. As novas dinâmicas como o 'Modo Avião', que estão na nova temporada chegaram justamente para atrapalhar os estrategistas e mostrar quem eles são de verdade. E o 'Modo Avião' é mais do que necessário", opina.

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"Eu acho que todo pai e toda mãe mereciam ter um 'Modo Avião' dentro de casa, porque é a única forma de você realmente sumir um pouco do mundo e viver um momento só seu. Eu mesma confesso que às vezes eu queria um 'Modo Avião' na minha casa, em vários lugares... aquele momento 100% off para falar: 'agora vamos só curtir?' Eu amei a dinâmica porque ela trouxe uma liberdade que ali dentro é quase impossível", analisa Sabrina, que é casada com o ator Nicolas Prattes.

A apresentadora comenta, que assim como na primeira temporada, pretende compartilhar experiências pessoais com os participantes, já que considera "impossível não se envolver" com eles. "Entro de cabeça porque quero muito que dê certo e que eles saiam da zona de conforto. Dou meus pitacos e me envolvo de verdade. Nessa temporada, vocês podem me ver saindo da posição de apresentadora o tempo todo porque às vezes sou cupido, às vezes fada madrinha e, quando precisa, sou meio bruxa e carrasca também!".

Empática, a artista diz que se coloca no lugar das pessoas. "Sou um pouco mãe, um pouco filha... Uso tudo o que eu vivi como base, principalmente a coragem de buscar um grande amor sendo mãe e cuidando de uma filha. Eu me vejo em cada uma daquelas mães. Para mim, o mais importante em qualquer relação é a conexão ser tão forte a ponto de gerar um cuidado mútuo", destaca.

A troca de papéis no reality, entre filhos e pais, é considerada 'natural' pela a artista. "Uma hora vai acontecer na vida de todo mundo. Nós filhos vamos envelhecendo e passamos a cuidar dos pais também. A relação deixa de ser apenas de autoridade e passa a ter muito mais troca, mais amizade. O programa meio que antecipa esse momento da vida, sabe? Essa inversão onde o filho assume as rédeas para garantir o bem-estar de quem sempre cuidou dele", diz ela, que adianta uma história desta temporada.

"Um participante que inscreveu a mãe, que é super bonitona, mesmo ela estando meio receosa, porque ela tinha vindo de um relacionamento abusivo. Ele sabia que ela precisava desse empurrão para voltar a acreditar no amor. O mais bonito e real foi ver que, lá dentro, ele sentiu muito ciúme dela e estava morrendo de vergonha das dinâmicas que aconteceram, mas ele estava ali por puro amor. Mesmo que doesse ou que ele não estivesse totalmente preparado para ver aquele lado 'mulher' da mãe, ele priorizou a felicidade dela. É uma lição de cuidado que mostra como os filhos podem e devem se os maiores incentivadores dos pais".

Se o grande diferencial da atração é que os filhos podem interferir na vida dos familiares, Sabrina conta se Zoe, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle, palpita em seu dia a dia. "A Zoe é supercrítica, tá? Ela tem só 7 anos, mas parece que já tem 18 (risos). Ela gosta de opinar em tudo, na roupa que eu escolho, na forma como eu a levo para a escola e até no jeito que eu falo com os amiguinhos dela. Ela é muito observadora e inteligente, então está sempre dando opiniões. Imagina se ela tivesse o controle de um reality nas mãos? Eu não teria sossego!", acredita.