Rodrigo Faro e Susana Vieira - Manoella Mello / TV Globo

Rodrigo Faro e Susana VieiraManoella Mello / TV Globo

Publicado 21/04/2026 07:47

Rio - Rodrigo Faro e Susana Vieira serão os apresentadores do reality show "Herança Em Jogo", do Globoplay, que terá as gravações iniciadas em maio. A atração é uma versão brasileira do "The Inheritance", game show em que os participantes testam sua inteligência e poder de persuasão.

"Estou muito animada e curiosa para mergulhar no universo do reality ao lado do Rodrigo Faro, será uma parceria e tanto. Mal posso esperar para ver cada jogador saindo da sua zona de conforto. Quero ver quem terá sagacidade para conquistar o que é meu (risos)", afirma Susana.

No reality, Rodrigo é o testamenteiro, responsável por conduzir um jogo em que inteligência e estratégia definem cada movimento. Já a atriz integra o elenco como 'A Dona da Herança', desafiando os participantes a cumprirem as missões em sua mansão.