Rodrigo Faro e Susana VieiraManoella Mello / TV Globo
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Rodrigo Faro e Susana Vieira vão comandar reality show do Globoplay
As gravações da atração começam em maio
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