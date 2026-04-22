Fernando e Sorocaba participam de estreia de quadro "Dupla do Brasil" - Gabriel Vaguel/Globo

Fernando e Sorocaba participam de estreia de quadro "Dupla do Brasil"Gabriel Vaguel/Globo

Publicado 22/04/2026 16:02

Rio - Fernando e Sorocaba são o primeiro time de jurados escolhido para o novo quadro "Dupla do Brasil", que estreia neste sábado (25), no “Caldeirão com Mion”. Eles, junto do produtor musical, Eduardo Pepato, irão escolher as primeiras vozes para a competição, que pretende revelar uma nova dupla sertaneja no Brasil.



Para Sorocaba, a participação da dupla no programa representa um papel de dever e cuidado, por lidar com os sonhos dos participantes. “Tenho certeza de que muitas vozes legais vão passar por esse palco. E é sempre uma grande responsabilidade quando lidamos com o sonho das pessoas”.



Ele relata que está ansioso para que novos artistas entrem para o gênero musical, “A gente sonhou muito também para chegar até aqui. Mas estamos querendo ouvir coisa nova. A música sertaneja está clamando por novas vozes e novos timbres”, e Fernando completa, “A gente se sente muito honrado de ter recebido esse convite”.

Eduardo Pepato, que será jurado fixo do quadro, fala sobre as oportunidades de “Dupla do Brasil”. “É muito gratificante conhecer esses novos cantores, seus sonhos, suas famílias. Infelizmente, não podemos escolher todos. Mas fico feliz de termos chegado a essas primeiras vozes, todas diversas e com muita personalidade. Acho que tem tudo para a gente conseguir duplas incríveis”.

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Dez candidatos foram selecionados para participar da primeira edição da atração no programa deste final de semana. As primeiras vozes serão escolhidas anonimamente na primeira etapa, e a identidade dos integrantes da competição apenas será revelada após as apresentações.



Em cada programa, grandes nomes do sertanejo serão recebidos para definir junto a Pepato quem avançará na “Dupla do Brasil”.