Bianca e Skova integram os participantes da ’Casa do Patrão’ - Divulgação / Record

Bianca e Skova integram os participantes da ’Casa do Patrão’Divulgação / Record

Publicado 23/04/2026 11:09 | Atualizado 24/04/2026 07:44

Rio - A "Casa do Patrão", da Record, teve os primeiros participantes revelados e aposta em um elenco formado por anônimos com histórias de vida marcadas por trabalho e superação. O novo reality idealizado por Boninho estreia na próxima segunda-feira (27), com apresentação de Leandro Hassum.



A dinâmica do programa gira em torno de relações de poder dentro do confinamento. Os participantes são divididos entre três grupos: Patrão, equipe do Trampo e grupo De Boa. O Patrão assume o comando da casa, define regras e interfere diretamente no jogo, inclusive na indicação de participantes para a eliminação. Já quem fica no Trampo precisa cumprir tarefas domésticas e servir os demais moradores, enquanto o grupo De Boa tem privilégios e participa das votações.



Semanalmente, uma prova define quem assume o posto de Patrão. O público também tem papel central na disputa, com votações que decidem permanência e rumos do jogo.

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Conheça os participantes:



Nataly – Ambulante

Aos 30 anos, Nataly vive em Recife, Pernambuco. Criada pela avó e pelas tias, saiu de casa aos 17 anos em busca de independência. Hoje, sustenta a família como ambulante, vendendo balas, chicletes e chocolates em bares e quiosques. Mãe adotiva de uma menina de 5 anos, leva para o reality uma trajetória de responsabilidade e esforço.



Matheus – Marido de aluguel e lutador de MMA

Com 23 anos, Matheus mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lutador profissional de MMA na categoria meio-médio, também atua como professor de Muay Thai e Jiu-Jitsu. Para complementar a renda, trabalha como "marido de aluguel", realizando serviços domésticos. Filho de pais separados, saiu cedo de casa e construiu a própria rotina de trabalho.

Bianca - Massoterapeuta e modelo

Bianca tem 26 anos e trabalha como massoterapeuta, a mesma função da mãe, com quem ela mora. As duas atendem em São Martinho, no Rio Grande do Sul, onde moram. Ela é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul 2025 e participa de concursos de beleza desde criança.



Marcelo Skova - Produtor de eventos

Marcelo Skova nasceu na Zona Leste de São Paulo, perdeu o pai aos 8 anos e foi criado pela mãe, que sustentou a família com quatro filhos. Atualmente ele trabalha como produtor de eventos como shows, aniversários e casamentos. Skova é pai de um menino de três anos e também faz uns bicos como massoterapeuta.

Sheila - Capitã da Polícia Militar

Sheila, de 51 anos, é policial militar há 22 anos. Conhecida por ser uma profissional que escuta e acolhe, ela foi professora de atemática por 12 anos e também se formou em Psicologia. A capitã da PM mora em Salvador, na Bahia.

Jovan - Motoboy

Natural de Recife, Pernambuco, Jovan tem 28 anos e atua como motoboy há quase uma década. Aos 18, se mudou para o Rio de Janeiro com o objetivo de servir na brigada paraquedista. Também é instrutor de capoeira e graduado na faixa branca e vermelha no Muay Thai. Além disso, tem um filho de 6 anos.

Mari - Trancista

Moradora de Madureira, na Zona Norte do Rio, Mari, de 25 anos, é dona de um salão especializado em cabelos afro. Aprendeu o ofício com a mãe, Sara, que fazia tranças como hobby. Na adolescência, a trancista vendia brigadeiros na escola e cresceu em uma família que sustentava a casa através do comércio de churrasquinhos.



Luis Fellipe - Motorista de aplicativo

Aos 31 anos, Luis Fellipe trabalha como motorista de aplicativo e ajuda toda a família financeiramente. Recém-formado em Educação Física, ele vive com a mãe, dois irmãos e tem guarda compartilhada do filho pequeno em Brasília, no Distrito Federal.

João Victor - Engenheiro de Produção

João Victor, que tem 29 anos, é formado em Engenharia de Produção e, no momento, está desempregado. Começou a trabalhar aos 16 e já foi vendedor e trabalhou em pet shops, bico que voltou a fazer atualmente, assim como lives no TikTok. Morador de Macaé, no Rio, ele também se orgulha de ter sido gerente comercial de uma grande empresa na qual começou como estagiário.

Nikita - Advogada

Nikita, de 39 anos, cresceu em Lagoa da Prata, interior de Minas Gerais. Ela se mudou para Belo Horizonte, onde se formou em Direito. Estagiou na Advocacia Geral do Estado e hoje trabalha com Direito da Família. Também atua como estrategista digital na ótica da família. Seu objetivo ao entrar no reality é se tornar mãe, de forma independente.

Morena - Recepcionista

Natural de Varjota, no interior do Ceará, Morena saiu de casa em busca de independência aos 18 anos. Atualmente com 27, ela trabalha como recepcionista de uma pousada em Jericoacoara e também divulga festas badaladas da região. Além disso, adora surfar e praticar altinha na praia.

Jackson - Policial Civil

Com 42 anos, Jackson é policial civil há 15. Teve uma criação rígida por parte do pai, que era militar. De Curitiba, no Paraná, ele gosta da vida de solteiro e usa os aplicativos de relacionamento para conhecer mulheres.

Luiza - Revendedora de cosméticos

Natural do Espírito Santo, Luiza mudou com a família para Rondônia ainda na infância. Filha caçula de quatro irmãos, seu grande sonho era ter condições de celebrar seus 15 anos, mas como não foi possível, começou a vender trufas na escola por dois anos para pagar a festa de 18. Atualmente, aos 27, revende cosméticos de catálogos e bijuterias. Ela também faz bicos como secretária e vendedora de loja.



Vivão - Estilista

Vivão, de 31 anos, iniciou a trajetória artística nas ruas de Salvador, na Bahia, usando o nome artístico. Mais tarde, mudou-se para São Paulo com o objetivo de desenvolver o trabalho na moda. Algumas celebridades admiram e vestem suas peças.

Vini - Vendedor

Cria do subúrbio do Rio, Vini há 12 anos fez parte do grupo "Os Delícias", no qual era dançarino de funk. Atualmente, aos 33, se dedica ao Muay Thai e já foi vice-campeão brasileiro. Nas festas, ele diz que é o cara que vai sempre causar.



Marina - Consultora comercial

Marina, de 26 anos, tem a trajetória marcada por mudanças, tendo morado com diferentes familiares ao longo da infância. Viveu um período em Portugal e há poucos meses está em Florianópolis, onde atua na área comercial de um concierge cirúrgico. Ajuda financeiramente a mãe, que vive em Belém, sua cidade natal.

Thiago - Profissional de Educação Física

Thiago, de 23 anos, é nascido e criado na zona rural de Goiás, em Formosa, hoje mora em Goiânia. Descobriu o atletismo na escola onde estudava e chegou a ser campeão estadual, viajando por diferentes estados. Seu bom desempenho como atleta garantiu uma bolsa para morar e treinar em Barra do Garças (MT), onde se formou em Educação Física. Além de personal trainer, também faz um extra como árbitro de atletismo.



Andressa - Vendedora e Estudante de enfermagem

Andressa, de 22 anos, saiu de Teresina (PI) para Canoas (RS) em busca de mais oportunidades. Filha de pai caminhoneiro e mãe empregada doméstica, é bolsista integral do curso de Enfermagem. Adora jogar videogame, mas dança é sua grande paixão e, graças ao talento, participou de campeonatos de dança regional.